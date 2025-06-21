قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاحة الساحل في تحقيقات النيابة: مخدتش ولا جنيه
في ثوان.. طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على إنستاباي
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في 12محافظة
كأس العالم للأندية| الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ بورتو البرتغالي
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور
الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو
إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام : هاري كين يبدع في موسم 2024/2025 مع العملاق البافاري

هاري كين
هاري كين
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ اللاعب هاري كين في موسم 2024/2025.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هاري كين يُبدع في موسم 2024/2025 مع العملاق البافاري:

 شارك في 48 مباراة
 سجّل 39 هدفًا
قدّم 12 تمريرة حاسمة".

وسحق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، مضيفه هوفنهايم 4-0 في نهائي الدوري الألماني يوم السبت، ليتوج هاري كين، صاحب الرقم القياسي، أفضل هداف في الدوري للموسم الثاني على التوالي.


كان بايرن قد ضمن اللقب قبل أسبوعين، لكنه كان مستعدًا لإنهاء موسمه بالفوز بشكل مميز قبل احتفالات اللقب المقررة يوم الأحد في وسط ميونيخ.


كان هذا أول لقب يُحققه كين، البالغ من العمر 31 عامًا، مع ناديه، وأول لقب يُحققه فينسنت كومباني كمدرب لبايرن في موسمه الأول.


على الرغم من خروج فريقه من دور الـ 16 لكأس ألمانيا وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن استعادة السيطرة المحلية بعد ثنائية باير ليفركوزن الموسم الماضي كانت على رأس أولويات البافاريين.


سيطر بايرن على مجريات اللعب منذ البداية، وسدد الدولي الفرنسي مايكل أوليس ركلة حرة قوية محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 33. ثم مرر الكرة إلى جوشوا كيميش ليسجل الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.


كانت هذه هي التمريرة الحاسمة الخامسة عشرة لأوليس هذا الموسم متصدرًا ترتيب الدوري.


جلس كين في البداية على مقاعد البدلاء، لكنه سدد كرة ارتطمت بالقائم في الشوط الثاني قبل أن يمرر تمريرة حاسمة إلى سيرج غنابري محرزًا الهدف الثالث لبايرن.


تمكن قائد إنجلترا، الذي كان لقب الدوري الألماني أول لقب كبير له في مسيرته، من تسجيل الهدف في الدقيقة 86، من مسافة قريبة محرزًا هدفه السادس والعشرين في الدوري هذا الموسم.


أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يُتوّج بلقب هداف الدوري في أول موسمين له.


وقال كين بعد حصوله على جائزة هداف الدوري: "أسعى دائمًا للتطور". لكن لولا زملائي لما كان هذا ممكنًا. أنا أستمتع بهذا.

كتب كين لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل احتفالات الأحد باللقب: "نهاية مثالية لموسم رائع. شكرًا لدعمكم الرائع، غدًا نحتفل بهذا اللقب معًا".


عند وصوله إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، لم يواجه كومباني أي أسئلة فورية، فمازح بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي أسئلة في ظل هذا الفوز الساحق. وعندما لم يُسأل أحد، نهض وغادر بابتسامة عريضة على وجهه.

هاري كين ليفريول الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

الدكتورة نوال الدجوي

قرار قضائي في دعوى تطالب بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي

بالصور

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

بالحجاب .. درة تروج لدورها بفيلم "الست لما"

درة
درة
درة

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد