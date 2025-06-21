أمير هشام : هاري كين يبدع في موسم 2024/2025 مع العملاق البافاري

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ اللاعب هاري كين في موسم 2024/2025.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هاري كين يُبدع في موسم 2024/2025 مع العملاق البافاري:

شارك في 48 مباراة

سجّل 39 هدفًا

قدّم 12 تمريرة حاسمة".

وسحق بايرن ميونيخ، حامل اللقب، مضيفه هوفنهايم 4-0 في نهائي الدوري الألماني يوم السبت، ليتوج هاري كين، صاحب الرقم القياسي، أفضل هداف في الدوري للموسم الثاني على التوالي.



كان بايرن قد ضمن اللقب قبل أسبوعين، لكنه كان مستعدًا لإنهاء موسمه بالفوز بشكل مميز قبل احتفالات اللقب المقررة يوم الأحد في وسط ميونيخ.



كان هذا أول لقب يُحققه كين، البالغ من العمر 31 عامًا، مع ناديه، وأول لقب يُحققه فينسنت كومباني كمدرب لبايرن في موسمه الأول.



على الرغم من خروج فريقه من دور الـ 16 لكأس ألمانيا وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن استعادة السيطرة المحلية بعد ثنائية باير ليفركوزن الموسم الماضي كانت على رأس أولويات البافاريين.



سيطر بايرن على مجريات اللعب منذ البداية، وسدد الدولي الفرنسي مايكل أوليس ركلة حرة قوية محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 33. ثم مرر الكرة إلى جوشوا كيميش ليسجل الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.



كانت هذه هي التمريرة الحاسمة الخامسة عشرة لأوليس هذا الموسم متصدرًا ترتيب الدوري.



جلس كين في البداية على مقاعد البدلاء، لكنه سدد كرة ارتطمت بالقائم في الشوط الثاني قبل أن يمرر تمريرة حاسمة إلى سيرج غنابري محرزًا الهدف الثالث لبايرن.



تمكن قائد إنجلترا، الذي كان لقب الدوري الألماني أول لقب كبير له في مسيرته، من تسجيل الهدف في الدقيقة 86، من مسافة قريبة محرزًا هدفه السادس والعشرين في الدوري هذا الموسم.



أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يُتوّج بلقب هداف الدوري في أول موسمين له.



وقال كين بعد حصوله على جائزة هداف الدوري: "أسعى دائمًا للتطور". لكن لولا زملائي لما كان هذا ممكنًا. أنا أستمتع بهذا.

كتب كين لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل احتفالات الأحد باللقب: "نهاية مثالية لموسم رائع. شكرًا لدعمكم الرائع، غدًا نحتفل بهذا اللقب معًا".



عند وصوله إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة، لم يواجه كومباني أي أسئلة فورية، فمازح بأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي أسئلة في ظل هذا الفوز الساحق. وعندما لم يُسأل أحد، نهض وغادر بابتسامة عريضة على وجهه.