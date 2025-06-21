قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في 12محافظة
كأس العالم للأندية| الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ بورتو البرتغالي
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور
الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو
إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
بدأ في سِرجة وانتشر.. حريق يلتهم عددا من المحلات في سوق بمنطقة فيصل| صور
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل دورتموند وصن داونز الرسمي في قمة حاسمة بمونديال الأندية

دورتموند وصن داونز
دورتموند وصن داونز
إسلام مقلد

كشف نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على ملعب "TQL" بالولايات المتحدة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحظى اللقاء بأهمية خاصة ضمن المجموعة السادسة، حيث يدخل صن داونز المواجهة متصدرًا بثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف نظيف، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بنقطة وحيدة بعد تعادله السلبي مع فلومينينزي البرازيلي.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

الحارس: كوبيل

الدفاع: كوتو – أنتون – بن سبعيني – سفينسون

الوسط: زوله – نميتشا – جروس

الهجوم: بيلينجهام – جيراسي – براندت

تشكيل صن داونز:

الحارس: ويليامز

الدفاع: كيكانا – كوبيدو – موداو – لونجا

الوسط: موكوينا – أليندي – زواني

الهجوم: ريبيرو – راينرز – ماتيوس

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، وسط صراع مفتوح في مجموعة متقاربة المستوى بعد نتائج الجولة الأولى.

بوروسيا دورتموند الألماني بوروسيا دورتموند صن داونز الجنوب إفريقي صن داونز الولايات المتحدة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

الدكتورة نوال الدجوي

قرار قضائي في دعوى تطالب بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي

بالصور

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

بالحجاب .. درة تروج لدورها بفيلم "الست لما"

درة
درة
درة

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد