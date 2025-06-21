تشكيل دورتموند وصن داونز الرسمي في قمة حاسمة بمونديال الأندية

كشف نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على ملعب "TQL" بالولايات المتحدة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويحظى اللقاء بأهمية خاصة ضمن المجموعة السادسة، حيث يدخل صن داونز المواجهة متصدرًا بثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف نظيف، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بنقطة وحيدة بعد تعادله السلبي مع فلومينينزي البرازيلي.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

الحارس: كوبيل

الدفاع: كوتو – أنتون – بن سبعيني – سفينسون

الوسط: زوله – نميتشا – جروس

الهجوم: بيلينجهام – جيراسي – براندت

تشكيل صن داونز:

الحارس: ويليامز

الدفاع: كيكانا – كوبيدو – موداو – لونجا

الوسط: موكوينا – أليندي – زواني

الهجوم: ريبيرو – راينرز – ماتيوس

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، وسط صراع مفتوح في مجموعة متقاربة المستوى بعد نتائج الجولة الأولى.