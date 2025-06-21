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الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ الإنارة العامة ولوحات الإعلانات وغيرها على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية ، مشددا على  اهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل ، مشيرا إلى اسمرار الزيارات الميدانية والتواجد فى كافة المواقع لاسيما التى تختص بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الاداء ، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء ، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة  وتحقيق التشغيل الإقتصادى ، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الانفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية موضحا اهتمام الدولة بالكهرباء كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة له اليوم إلى محطة محولات الهضبة 2 جهد 220 / 66/ 11 ك ف ، ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الاهرامات ، بمحافظة الجيزة، وادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية ،وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، ومخزون الكابلات الاستراتيجي لجميع الجهود وغيرها من الاجراءات فى اطار تحسين معدلات الاداء والاستعدادات لفصل الصيف وزيادة الأحمال.

واستهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بمحطة محولات الهضبة 2 التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى توفر التغذية الكهربائية لمنطقة المتاحف بهضبة الاهرامات والمتحف الكبير والخط الرابع لمترو الانفاق ، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها ، وشملت الجولة مجمع مخازن الكابلات لجميع الجهود والذى يحتوى على المخزون الاستراتيجي للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتمت مراجعة كيفية الاستفادة من مخزون الكابلات والمهمات واستخدامها ، وتم التوجيه بمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة وغيرها من الاجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، وشدد الدكتور عصمت ، على تنفيذ اجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد لضمان تأمين التغذية فى نطاق عمل المحطة والمناطق المحيطة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة

امتدت الزيارة الميدانية لتشمل ادارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية ، وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة ، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية ومراكز البيانات ومعايرة العدادات والتحكم ومركز خدمة القادرون باختلاف ، والتقى بالمواطنين وطالبى الخدمة ، واطمئن على تطبيق معايير الجودة وحساب الوقت منذ دخول المشترك إلى مركز خدمة العملاء واستقباله من قبل الموظف المختص وحتى حصوله على الخدمة ومغادرته المكان، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل ، بالإدارة بحضور المهندس حسن البيلى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حول اهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له وتأمين عمله ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى ، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل ، وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة،

كما وجه الوزير  بمراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات فى نطاق مدينة العبور وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية

الكهرباء وزير الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء

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