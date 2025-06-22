قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البطيخ؟
هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب تحدّث مع نتنياهو بعد الضربات على إيران
إعلامي يكشف سبب عرقلة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرتغالي باولو بينتو
إيران تؤكد وقوع هجمات على موقع فوردو النووي
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
وزير التموين يطلق بشرى سارة: لا مساس بسعر الخبز المدعوم رغم ارتفاع التكاليف
استخراج كعب العمل 2025.. خطوات الحصول عليه إلكترونيا
برلماني: تقدم مصر في جذب الاستثمارات يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
حكم من حلف بالله كذبًا.. الأزهر للفتوى يجيب
إيران: إخلاء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان قبل القصف الأمريكي
أكسيوس: ترامب أبلغ إسرائيل قبل ضرب المواقع النووية في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على 19 متهما بخلية المرج الثالثة الإرهابية .. الثلاثاء

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل، 24 يونيو 2025، الحكم على 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة"، والمتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر خلية المرج الثالثة جماعة إرهابية الانضمام لجماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

صورة ارشيفية

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

بعد موافقة الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا.. كم ستزيد المعاشات في يوليو؟

ترشيحاتنا

زكاة المال

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح

حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل

ما حكم تغطية الميت بالتراب دون حائل؟ 10 معلومات فقهية عند دفن المتوفى

الوفاء بالنذر

هل يجوز الوفاء بالنذر مع جمعية خارج مصر؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد