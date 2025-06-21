الثلاثاء والأربعاء.. حسام الغمري يفضج الجماعة الإرهابية مع أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقوم باستضافة الإعلامي حسام الغمري الذي عمل في إعلام جماعة الإخوان، وذلك في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام الغمري عارف الواد مطر وناصر بيشتغلوا إزاي وعلاقتهم بالجماعة الإرهابية والتنظيم وكيف يعملون ضد الدولة المصرية وسوف يفضح الحملات التي يتم تنظيمها ضد الدولة المصرية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن الغمري سوف يفتح خزينة أسراره لكشف خيانة وتآمر ضد جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، حيث إن الغمري كان من أهم المسئولين عن الإعلام الإخواني.

وأشار موسى إلى أن الغمري سوف يفضح تزوير المستندات من قبل القائمين على إعلام الإخوان ضد الدولة المصرية، والحديث عن المنظومة الإعلامية الاستخباراتية وعلاقة الموساد بإعلام الإخوان.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن حسام الغمري سوف يكشف كيف يتابع إعلام الإخوان وإعلامييهم الإعلام المصري وكيف شاهدوا مسلسل الاختيار.

واستطرد أن هناك تفاصيل حول إعلام الإخوان حال كشفها يتوجب القبض عليهم من مباحث الآداب والأموال العامة، معلقا: الحوار 4 ساعات على حلقتين كان من المفترض إذاعته منذ فترة ولكن تم تأجيله بسبب الأحداث المتتالية وحتى يذاع تزامنا مع الاحتفال بثورة يوليو.