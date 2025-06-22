فتح الله: وجود «جون إدوارد» مهم جدًا لنجاح منظومة كرة القدم في الزمالك

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أنه يجب تدعيم الفريق الأبيض بشكل جيد استعدادا للموسم المقبل.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار مجلس الزمالك بتعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي صائب للغاية ووجوده أمر مهم جدا لنجاح منظومة كرة القدم في القلعة البيضاء".

وأضاف: "يجب أن يلتف الجميع داخل نادي الزمالك من أجل خدمة النادي ولمصلحة الفريق ولجنة التخطيط دورها كان مميزا للغاية خلال الفترة الماضية".

وأوضح: "دور المدير الرياضي هو التخطيط لفريق كرة القدم بالتنسيق مع المدير الفني وأتمنى أن يتم التعاقد مع المدرب الجديد قبل تدعيم الفريق بالصفقات".