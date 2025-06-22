إعلامي: الزمالك يستهدف ثلاثي فاركو في الميركاتو الصيفي |تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام خلال تصريحات عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، أن نادي الزمالك يسعى لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل من خلال التعاقد مع عدد من لاعبي نادي فاركو.

وذكر هشام أن هناك اهتمامًا واضحًا من جانب إدارة القلعة البيضاء بثلاثة لاعبين بارزين من الفريق السكندري، وهم ياسين مرعي، عمرو ناصر، وأحمد شريف.



مفاضلة بين أحمد شريف وعمرو ناصر





وأوضح هشام أن الزمالك لم يحسم موقفه النهائي بشأن الصفقات الثلاث، لكنه أشار إلى وجود نية قوية لضم لاعب أو اثنين فقط من القائمة، وليس الثلاثة دفعة واحدة. ولفت إلى أن هناك مفاضلة داخل إدارة الزمالك الفنية بين المهاجمين عمرو ناصر وأحمد شريف، لاختيار أحدهما لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض خلال الموسم الجديد، وفقًا لحاجة الفريق الفنية ورؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب.







موقف ياسين مرعي.. بين الأهلي والزمالك





أما بخصوص المدافع ياسين مرعي، فقد أكد هشام أن اسمه مطروح بقوة داخل الزمالك، ويُعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لدعم الخط الدفاعي. لكن في الوقت ذاته، أشار إلى أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال للنادي الأهلي، حيث تجري مفاوضات مكثفة من جانب القلعة الحمراء لإنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية. ورغم ذلك، لا يزال الزمالك يراقب موقف اللاعب من كثب، وقد يتحرك لضمّه في حال تعثّرت مفاوضات انتقاله للأهلي.

يتطلع الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة وواعدة من فاركو، في إطار خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق وتحقيق توازن فني خلال الموسم المقبل



