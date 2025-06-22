نادر السيد: جون إدوارد يمتلك خبرات كبيرة في منصب المدير الرياضي

أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي خطوة جيدة، مشددا على أن المجلس يسير على الطريق الصحيح وبشكل احترافي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد اختيار صائب ويمتلك خبرات كبيرة وكان يعمل في بيراميدز وفاركو ونجح معهما وأتوقع له النجاح مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "أشيد لمجلس الإدارة على وضع رؤية وتخطيط مستقبلي لفريق كرة القدم وهذا الأمر كان يحتاجه النادي منذ سنوات طويلة".

من جانبه أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أنه يجب تدعيم الفريق الأبيض بشكل جيد استعدادا للموسم المقبل.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار مجلس الزمالك بتعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي صائب للغاية ووجوده أمر مهم جدا لنجاح منظومة كرة القدم في القلعة البيضاء".