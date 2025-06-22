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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الزمالك اعتمد ميزانية منفصلة خاصة بقطاع كرة القدم

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر اعتماد ميزانية منفصلة خاصة بقطاع كرة القدم، وذلك ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة العمل الرياضي وتطوير الأداء الإداري داخل الفريق الأول.

ويأتي هذا القرار بعد تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي، حيث من المنتظر أن يلعب دورًا محوريًا في الإشراف على شؤون الفريق وتنسيق العمل بين الجهاز الفني والإدارة.
 

التمسك باستمرار أحمد فتوح

وفي السياق نفسه، أكد هشام أن الزمالك متمسك ببقاء الظهير الأيسر أحمد فتوح ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، نافياً كل الشائعات التي ربطت اللاعب بصفقات تبادلية أو انتقال محتمل إلى أندية منافسة.


 

وأوضح أن إدارة النادي لا تفكر على الإطلاق في الاستغناء عن اللاعب، وأنه يعد من العناصر الأساسية في التشكيلة البيضاء التي يعوّل عليها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الجديد في المرحلة المقبلة.

لا صفقات تبادلية مع بيراميدز

نفى هشام أيضًا وجود أي نية لدى الزمالك للدخول في صفقات تبادلية مع نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن لا يتعدى كونه اجتهادات إعلامية غير صحيحة.


 

وأكد أن التركيز داخل النادي في الوقت الحالي ينصب على دعم الفريق بصفقات نوعية تخدم خطة المدير الرياضي الجديد، وليس مجرد تبادل لاعبين دون دراسة فنية دقيقة


 

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