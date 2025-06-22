إعلامي يكشف سبب عرقلة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرتغالي باولو بينتو

كشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار الفضائية، أن نادي الزمالك يواصل العمل على تحديد هوية المدير الفني الجديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن المدرسة البرتغالية هي الأقرب لتولي المهمة.





باولو بينتو على رادار القلعة البيضاء

وفي إطار البحث عن مدير فني جديد، برز اسم المدرب البرتغالي باولو بينتو ضمن قائمة المرشحين بقوة، نظرًا لخبراته الكبيرة وسيرته الذاتية المميزة. إلا أن المطالب المالية الكبيرة تمثل عائقًا رئيسيًا أمام إتمام الصفقة.

الراتب الكبير يعرقل المفاوضات

أوضح هشام أن بينتو يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا يصل إلى 2.5 مليون دولار، وهو ما يُعد رقمًا كبيرًا مقارنةً بالإمكانيات المالية الحالية لنادي الزمالك، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن التعاقد مع بينتو قد يصبح ممكنًا فقط إذا أبدى المدرب مرونة ووافق على تخفيض راتبه.

تدعيمات مرتقبة في الميركاتو الصيفي

وفي سياق آخر، أكد هشام أن المدير الرياضي للزمالك، البرتغالي جون إدوارد، يواصل العمل لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وأضاف أن هناك ثلاثة لاعبين أجانب باتوا قريبين من الانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة.



استعدادات مبكرة للموسم الجديد

يسعى الزمالك لإنهاء ملف المدرب الأجنبي سريعًا، لتجهيز الفريق مبكرًا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية المتوقعة، وهو ما يتطلب الاستقرار الفني والبدني في أقرب وقت ممكن



