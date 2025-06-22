تفاصيل الضربة الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.. سمير فرج يوضح

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة نفذت بالفعل ضربة جوية دقيقة ضد مواقع نووية إيرانية بالغة الحساسية، شملت منشآت في نطنز وأصفهان وفوردو، مستخدمة قاذفات شبحية من طراز B-2، مزودة بقنابل خارقة للتحصينات من نوع BU-57.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعلومات حول نتائج الضربة لا تزال متضاربة، إذ تنفي إيران حدوث أضرار ملموسة، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن العملية حققت أهدافها بدقة.

وأشار إلى أن حجب الإنترنت داخل إيران يُصعّب الوصول إلى صور أو معلومات موثقة من مواقع الاستهداف، ما يعزز حالة الغموض المحيطة بالموقف.

كما لفت إلى أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت عدم وقوع أي تسرب إشعاعي نتيجة القصف، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا من حيث الحد من تداعيات الضربة على المستوى الإقليمي.

