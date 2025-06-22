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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كل الحكاية.. شيماء هلالي تطرح أحدث أغانيها

شيماء هلالي
شيماء هلالي
أحمد إبراهيم

طرحت الفنانة التونسية شيماء هلالي، أحدث أغانيها التي تحمل اسم كل الحكاية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية كل الحكاية لـ شيماء هلالي، من كلمات: عبد اللطيف البناي، ألحان: الموسيقار طلال، توزيع موسيقي: زيد عادل، والكليب من إخراج: دان حداد.

وتقول كلمات أغنية كل الحكاية لـ شيماء هلالي: 

ﻭﻫﺬﻱ ﺳﻴﺪﻱ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﻪ

ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﻣﺎ ﺣﺴﻴﺖ ﺭﺍﺣﻪ

ﺍﻧﺎ ﺍﺭﺟﻮﻙ.. ﻻ ﺗﺤﻜﻲ ﻭﺭﺍﻳﺎ

ﺗﻌﺎﻝ ﺍﺟﻠﺲ ﻣﻌﻲ ﻭﺍﺣﻜﻲ ﺑﺼﺮﺍﺣﻪ

ﺍﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻲ ﻣﻌﻚ ﻋﺸﺮﻩ ﻭﺍﻟﻔﻪ

ﺍﻧﺎ ﻋﺬﺭﻱ ﻣﻌﻲ.. ﻭﺍﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﻃﺮﻑ ﺿﺤﻰ ﻷﺟﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺒﻴﺒﻪ

ﻭﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ ﻣﺎ ﻭﻓﻰ ﻭﻛﻔﻰ

ﺷﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ.. ﻭﺵ ﺍﻛﺜﺮ

ﺍﺷﻮﻑ ﺍﻟﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺣﺒﻪ

ﻭﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺠﻴﻨﻲ.. ﺍﻭ ﺗﻌﺜﺮ

ﺍﻧﺎ ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻱ ﺍﻟﻤﺤﺒﻪ

أغاني شيماء هلالي 

طرحت الفنانة شيماء هلالي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “سبع بحور” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “سبع بحور .. شقيت سبع بحور جيتك انّادي اجدّ أجدادي .. ي بابا عبدالله كانك نغّار إنغرلي .. جبت في ايدي الجاوي،، ولبخور”.

قلبي مقهور ماعاد فيّا طبّ جيت انّادي .. جبت في ايدي جاوي ،، جاوي وبخور .. قلبي مقهور ماعاد فيّا جيتك انّادي .. أنا حبيبي راح بعيد ماجاني عندو مُدّة".

وفي وقت سابق، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة التونسية شيماء هلالي، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة شيما هلالي، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ويضم 4 أغنيات 3 منها باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة العراقية. 

وتتعاون شيما هلالي في عملها الفني القادم مع الملحن علي صابر بأغنية والملحن احمد برهان بأغنيتين، والملحن أحمد الهرمي بأغنية، وتتعاون مع الشاعر أحمد علوي، وعلى صعيد التوزيع الموسيقي تتعاون مع عثمان عبود وهشام السكران وسيروس، بينما الميكس والماسترينج من إشراف جاسم محمد.

شيماء هلالي أغاني شيماء هلالي تونس الفنانة شيماء هلالي المطربة شيماء هلالي أغنية كل الحكاية

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