محافظ القاهرة يتفقد لجان الثانوية العامة| صور

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، بدء امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بمدرسة النصر الثانوية التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، والتى يؤدي بها الامتحان ٦٣٦ طالب وطالبة في ٣٢ لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة.

كما تفقد محافظ القاهرة اللجنة الخاصة بالمعهد القومي للأورام، وكنترول مدرسة الخديوية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، حيث تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة توافر جميع التسهيلات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وجميع العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١١١٢٩٦ طالبا وطالبة موزعين على ٢٦٠ لجنة، من بينها ٦ لجان خاصة بمعهد ناصر ، ومعهد الأورام، ومستشفى ٥٧٣٥٧، ومركز الإصلاح ببدر، حيث يؤدى الامتحانات ٤٤٠٧٠ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٢٧٢٣ طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٣٣٢٠١ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، بالإضافة لطلاب المدارس الدولية.