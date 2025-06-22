قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب وردة.. معجب يفاجئ أنغام ورد سريع للفنانة بحفل الكويت
نقل مراقبة بالثانوية العامة للمستشفى بالدقهلية بعد تعرضها لكسر في الركبة
عودة ورحيل.. شوبير يوضح مصر أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد بالأهلي
دعاء تيسير الأمور المُعطلة .. ردّده يفرج الله همك ويريح بالك
بعد التطورات الأخيرة..مصر تحذر من إنزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن
هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية
ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة في مدينة نصر وسرق هاتفها
منال عوض: حياة كريمة تكتب فصلًا جديدًا في تنمية الريف المصري بعد عقود من التهميش
رسميا.. سعر الدولار يصعد إلى 51 جنيها في جميع البنوك
إسرائيل تعلن استعدادها لخوض «حرب طويلة» ضد إيران
360 مليار جنيه لـ«حياة كريمة».. «التضامن»: مبادرة جديدة لتطوير 80 ألف منزل في الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حماقي يرفع علم المغرب بحفل مهرجان موازين

محمد حماقي
محمد حماقي
قسم الفن

نشر الفنان محمد حماقي، عدة صور وفيديوهات، من حفله الغنائي ليلة أمس السبت 21 يونيو، في مهرجان موازين بالمغرب، وذلك من خلال خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وفي أحد اللقطات، ظهر محمد حماقي، يرفع علم المغرب تعبيرا عن حبه البلد الشقيق وجمهور مهرجان موازين. 

محمد حماقي 

حفل محمد حماقي بمهرجان موازين 

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، السبت 21 يونيو، ضمن فعاليات مهرجان موازين في دولة المغرب. 

وقدم محمد حماقي لجمهور مهرجان موازين عددا من أروع أغانيه القديمة والحديثة، منها: “أحلى حاجة فيكي، م البداية، اجمل يوم، يا ستار، واحدة واحدة، ما بلاش”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

أغاني محمد حماقي

من ناحية أخرى، كشف الملحن محمد يحيى عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنان محمد حماقي خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد يحيى صورا تجمعه بالفنان محمد حماقي من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: “مع صديقي وأخويا محمد حماقي إن شاء الله تسمعوا أغاني جديدة كان واحشني نشتغل”.

وفى وقت لاحق، تعاون الملحن محمد يحيى لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهما في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ.

محمد حماقي - يا شاغل عيون الناس

في آخر شهر يوليو الماضي، أعلن المطرب محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «يا شاغل عيون الناس»، على موقع يوتيوب، ضمن ألبوم «هي الأساس»، المقرر طرح أغانيه تباعا.

ونشر محمد حماقي الأغنية، معلقا: «يا شاغل عيون الناس، إيه الحكاية، كده كتير، هغير لا كفاية.. اسمعوا أغنية ياشاغل عيون الناس دلوقتي علي يوتيوب وعلى منصات الموسيقى».

حماقي محمد الفنان محمد المغرب مهرجان موازين أغاني محمد حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

البلوجر لولا فاني

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة سكن لكل المصريين 7 والتقديم بشروط جديدة

اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة بشأن سكن لكل المصريين 7 وموعد التقديم

ترشيحاتنا

الصداع

الصداع التوتري .. اعرف أعراضه المميزة وعلاجه

الاكتئاب

مع امتحانات الثانوية العامة .. هذه الأطعمة تعالج الاكتئاب

السكري

نوع خضار رخيص يمنع السرطان والسكري .. اكتشفه

بالصور

رسميا أول أيام فصل الصيف .. طرق فعالة للتعامل مع الرطوبة

الصيف
الصيف
الصيف

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

أنغام

بسبب وردة.. معجب يفاجئ أنغام ورد سريع للفنانة بحفل الكويت

ايمان عبد اللطيف

تحرك طفيف.. أسعار الذهب والدولار اليوم

الفتاة

دون رعايتها.. نجار يحتجز شقيقته المريضة داخل منزل بدمياط | صور

شجون الهاجري في الحبس

كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد