رئيس مجلس الشيوخ يهنئ النائبين علاء مصطفى وراجية الفقي بحصولهما على الدكتوراه

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، بالتهنئة للنائب علاء الدين مصطفى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

و تقدم رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للنائبة راجية الفقي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة عن تأثير تكنولوجيا المعلومات على تمكين المرأة في صعيد مصر.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "باسمى واسم المجلس أهنئ الزميلين ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.