لقاء منسقي مركز البابا شنودة الثالث التعليمي بالقاهرة ومدن القناة .. تفاصيل

عقد مركز البابا شنودة الثالث التعليمي، اللقاء الأول لمنسقي مناطق القاهرة ومدن القناة في بيت البتول والملاك بالريف الأوروبي، تحت إشراف مطرانية شبين القناطر، وكان عنوان اللقاء "حصاد العام الدراسي الأول"، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

افتتح اللقاء بكلمة نيافة الأنبا نوفير، الذي أعرب فيها عن اعتزازه وامتنانه لهذه الخدمة التي تطورت بسرعة. كما قدم شكره للمسؤولين والخدام في المركز على جهودهم المميزة.

تضمن اللقاء عرضًا شاملاً لإنجازات العام في مختلف الإيبارشيات، حيث يخدم مركز البابا شنودة الثالث حاليًا ٤٤ إيبارشية ٦١٥ كنيسة، ويقدم الدعم لأكثر من ١٠٠.٠٠٠ طالب وطالبة، ويعمل فيه ٤٦٦ معلمًا.

وتشمل أنشطة المركز ما يلي:

• برامج محو الأمية وتعليم الكبار للأمهات

• تعليم فني للفئات الحاصلة على الدبلومات.

• كورسات صيفية في اللغة الإنجليزية والحساب الذهني.

• منصة تعليمية للمرحلة الإعدادية، مع خطط لتوسيعها لتشمل إلى المرحلة الثانوية.

• نظام قاعدة بيانات للطلاب.

• قوافل طبية مخصصة للأطفال.

• كرنفالات ترفيهية للأطفال.

• تدريب مهني بالتعاون مع معهد الدون بوسكو.

• اختبارات محو الأمية من خلال بروتوكول مشترك مع أسقفية الخدمات.