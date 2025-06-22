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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم التوترات الإقليمية .. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية ختام الأحد

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية

أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع

-البورصة المصرية تربح 43 مليار جنيه بالختام 

-بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام

- مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضًا 

رغم التوترات الإقليمية الناتجو عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية ومشاركة الولايات المتحدة فيها بضرب المفاعلات النووية في إيران صباح اليوم الأحد، إلا أن أسواق المال العربية سيطر عليها اللون الأخضر حيث أنهت غالبية البورصات تعاملاتها اليوم الأحد مرتفعة باستثناء بورصتي السعودية والأردن.

خلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأحد 22 يونيو 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين، بعد إجازتها الأسبوعية.

 البورصة المصرية 

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو (43 مليار) جنيه ليبلغ مستوى (2.192) تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو (11.4 مليار) جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (2.9) مليار جنيه.


وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (2.67%) ليصل إلى مستوى (31055.98) نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة (2.74%) ليبلغ (9101.91) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو (2.69%) ليصل إلى (12404.21) نقاط.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 50.39 نقطة بنسبة بلغت 0.63% ليبلغ مستوى 8001.49 نقطة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 123.99 نقطة بنسبة 1.81% ليبلغ مستوى 6984.42 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الأول 34.56 نقطة بنسبة 0.40 % ليبلغ مستوى 8650.62 نقطة.
وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 103.77 نقاط بنسبة بلغت 1.53% ليبلغ مستوى 6893.69 نقطة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم مرتفعًا بـ19.06 نقطة، أي بنسبة 0.19%، ليبلغ مستوى 10280.20 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 192 مليونًا و312 ألفًا و932 سهمًا، بقيمة 357 مليونًا و642 ألفًا و955.325 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14998 صفقة في جميع القطاعات.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4525.31 نقطة مرتفعًا 18.8 نقطة وبنسبة 0.42% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4506.50 نقاط.
وبلغت قيمة التداول 12 مليونًا و55 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 4.2%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 12 مليونًا و55 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.260% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.29 مليار ريال عُماني

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، على ارتفاع بنسبة (5.09) نقاط ليبلغ مستوى (1,879.72) نقطة، فيما أغلق المؤشر الإسلامي على ارتفاع (7.82) نقاط ليصل إلى (767.46) نقطة.
وبلغ حجم التداولات اليومية (967,904) أسهم، نفذت عبر (76) صفقة، في يوم شهد حركة تداول نشطة في السوق المالي المحلي.

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (36.44) نقطة، ليقفل عند مستوى (10574.27) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (233) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (134) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (102) شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (27.14) نقطة ليقفل عند مستوى (26148.69) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

البورصة الأردنية 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.23%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2640.50 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1802 صفقة

أسواق المال العربية البورصة المصرية بورصة الكويت بورصة قطر الأسهم السعودية

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