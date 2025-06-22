نيللي كريم تنهار باكية بسبب فاتن حمامة .. فماذا حدث؟

دخلت الفنانة نيللي كريم في نوبة بكاء شديدة خلال استضافتها في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، وذلك بعد عرض مقطع مصور باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي يجسد الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي سبق أن شاركتها بطولة مسلسل "وجه القمر" عام 2000.



وأكدت نيللي أنها تفتقد وجود فاتن حمامة في حياتها، خاصة أن علاقتهما استمرت لسنوات طويلة بعد انتهاء تصوير المسلسل، مضيفة: تلقيت أكثر من إتصال منها لتهنئتي على نجاح مسلسلي (ذات) و (سجن النسا)، وتحدثت معي آنذاك عن تفاصيل العملين، وكنت سعيدة للغاية بإشادتها بأدائي".

واسترجعت نيللي موقفاً لا يُنسى جمعها بالراحلة فاتن حمامة قائلة: كنت أستعد لتصوير مشهد الزفاف ضمن أحداث مسلسل "وجه القمر"، وقد أحضرت فستاناً خصيصاً لذلك، لكني فوجئت بمدام فاتن تُحضر لي فستان حفيدتها بالإضافة إلى قلادة من الألماس، لرغبتها في أن أظهر بأفضل صورة ممكنة، وقد أسعدني كثيراً هذا التصرف النبيل منها".

وتابعت: أتذكر موقفاً آخر عند تعارضت مواعيد العروض الراقصة التي كنت أقدمها في دار الأوبرا مع مواعيد تصوير مشاهدي، كنت حينها صغيرة ولا أملك الجرأة لمفاتحة المخرج عادل الأعصر في هذا الشأن، ففوجئت بمدام فاتن تتحدث إليه بنفسها قائلة: "رجاءً نسقوا جدول نيللي لتتمكن من حضور تدريباتها وعروضها في مواعيدها".