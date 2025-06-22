وزير الرياضة يهنئ الاتحاد المصري للجمباز بعد حصد فضيتين ببطولة العالم للناشئات

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اتصال هاتفي، رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور ايهاب امين على الإنجاز التاريخي بعد ان حصدت لاعبات المنتخب القومي فضيتين ببطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي.

فازت فريدة بهنسي بفضية "الصولجان" ببطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي، بينما توجت لينا حليقة لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الجمباز الإيقاعي بفضية منافسات “الشريط”.

حصدت "بهنسي" الميدالية الفضية في منافسات الصولجان عقب تحقيقها 25.550 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق، بينما حصدت "حليقة" الميدالية الفضية في منافسات "الشريط" عقب تحقيقها 25.850 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

جدير بالذكر ان البطولة تقام بالعاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة على مستوى العالم.