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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حماقي يسجل رقما قياسيا في في حفله بمهرجان "موازين"

محمد حماقي
محمد حماقي
قسم الفن

أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي في دورته الـ 20 بالعاصمة المغربية الرباط على مسرح النهضة في المرة الثالثة له بالمهرجان في حفل كامل العدد سجل رقما قياسيا بحضور 135 ألفا.
 


بمجرد ظهور حماقي على مسرح الحفل تفاعل معه الجمهور خاصة أنه ليس الظهور الأول له بموازين وتربطه بالجمهور علاقات طيبة خاصة وأنه يحظى بشعبية كبيرة بالمغرب العربي وفي أكثر من مناسبة تفاعل حماقي مع الجمهور وطلباتهم.



حرص محمد حماقي على تقديم برنامجا غنائيا مميزا بدأه بأغنية "نفسي أبقى جانبه" ليقدم باقة مميزة من أغانيه مثل "أحلى حاجة فيكي، من البداية، أجمل يوم، يا ستار، واحدة واحدة، ما بلاش" وغيرها من الأغنيات.


وفي لقطة مميزة لحماقي ارتدى تي شيرت المنتخب المغربي ووقع على كرة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها المغرب بعد 5 سنوات، وأشاد بالمنتخب المغربي بعد حصوله على المركز الرابع بكأس العالم لكرة القدم في دورته الأخيرة والمستوى الهائل الذي يقدمه المنتخب مؤخرا مداعبا الجمهور قائلا "هحترف في منتخب المغرب".

وأصبح الحفل الأعلى تداولا بالمغرب على مدار الحفل وبعده نظرا للتفاعل الكبير مع حماقي وأغنياته وكذلك لعلاقته الطيبة مع الجمهور والذي حضر من جميع الشرائح العمرية ليصبح الحفل من أهم وأنجح حفلات الموسم.

محمد حماقي مهرجان موازين المغرب

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