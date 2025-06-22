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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدور الرئيسي.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات منتخب الشباب بمونديال اليد

منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
عمرو الحلواني

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة، المقامة حاليًا في بولندا وتستمر حتى 28 يونيو الجاري، عن مواعيد مباريات الدور الرئيسي للبطولة.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين في هذا الدور ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبي ألمانيا وسويسرا. 

ويواجه الفراعنة منتخب سويسرا غداً الإثنين في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يلتقي منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساءً. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة في هذا الدور إلى الدور ربع النهائي، في طريق المنافسة على اللقب العالمي. 

وتنقل قنوات "أون سبورت" مباريات المنتخب المصري ضمن تغطية موسعة برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعم المنتخبات الوطنية وتوفير متابعة إعلامية شاملة تسهم في تعزيز حضور الألعاب الجماعية والفردية على الساحة الرياضية. 

كان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعدما تصدر مجموعته في الدور التمهيدي محققًا العلامة الكاملة، حيث افتتح مشواره بالفوز على السعودية بنتيجة (35-30)، ثم تغلب على البحرين (28-19)، واختتم مبارياته بفوز مثير على منتخب إسبانيا بنتيجة (30-29).

ويطمح شباب الفراعنة في مواصلة العروض القوية والتأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق: "يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم".

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