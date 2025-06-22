سلمي أبو ضيف في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها، صورا جديدة من أحدث جلسه تصوير لها، زذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سلمى أبو ضيف خلال استوري لها بإطلالة سيلفي كاجول مرتدية نظارة شمس سوداء وبدون ميكب.



تحتفل الفنانة سلمى أبوضيف بعرض فيلمها الجديد "إن شاء الله الدنيا تتهد" وهو ضمن الأفلام القصيرة، وذلك مع طرحه يوم الخميس المقبل في إحدى السينمات.

يذكر ان الفيلم تشارك فيه الفنانة سلمى أبوضيف، وهو من إخراج كريم شعبان، وكلاهما يحضران الفيلم يوم الخميس رفقة الصُناع وعدد من الأصدقاء.