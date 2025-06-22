الإسباني خافيير باسكوال مديرا فنيا لمنتخب اليد.. ومؤتمر صحفي لتقديمه الاربعاء 25 يونيو

أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي ، اتفاقه مع المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة ، ويعقد مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة الاربعاء المقبل الموافق ٢٥ يونيو لتقديم المدرب الجديد للإعلام في تمام السادسة مساءا بمركز المؤتمرات الصحفية بمجمع صالات إستاد القاهرة ..

يعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد ، وسبق لـه أن تولي تدريب برشلونة لمدة ١٢ عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات ابرزها الدوري الإسباني ١١ مرة وكأس ملك إسبانيا ١٠ مرات، دوري أبطال أوروبا ٣ مرات وكأس العالم للأندية ٥ مرات.

وتولى مؤخرا باسكوال تدريب فيزبريم العملاق المجري وحقق معه العديد من النجاحات في ظل قدراته التدريبية المميزة .