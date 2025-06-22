النحاس: تحقيق مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث خطوة هامة لحماية المرأة

قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن تحقيق مصر مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حقوق المرأة وحمايتها.

وأضافت النحاس لـ صدى البلد أن هذا التقدم يُظهر التزام الحكومة والمجتمع المدني بتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الممارسة والآثار السلبية التي تترتب عليها.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية على أهمية جهود التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى التشريعات المتبعة، والتي تساهم في تغيير المعتقدات الثقافية السلبية.

وأشارت إلى أن المؤسسات الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم والرعاية للضحايا.

واختتمت :" من المهم الاستمرار في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها، لضمان عدم تكرار هذه الممارسة البشعة، والعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات المتأثرات".