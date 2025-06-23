أخبار الوادي الجديد| وزيرا الزراعة والري والمحافظ يتفقدون مركز بحوث الصحراء.. ومجهول يشعل النيران في المقابر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

وزيرا الزراعة والري ومحافظ الوادي الجديد يتفقدون مركز بحوث الصحراء

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

حيث قاموا بجولة داخل أقسام ومعامل المركز شملت بنك البذور ومعرض منتجات المركز الذي يضم مخصبات عضوية وتقاوى وشتلات ذات عائد اقتصادى مرتفع، حيث أشادوا بالإمكانات العلمية والفنية التي يضمها المركز ودوره الحيوي في دعم صغار المزارعين والمستثمرين من خلال نشر الممارسات الزراعية السليمة، وتقديم الدعم الفني والتقني، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المحطة كمركز بحثي وتدريبي يسهم بفاعلية في دعم خطط التنمية الزراعية المستدامة في مناطق الاستصلاح الحديثة.

وفي سياقٍ آخر، قام الوزيران بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة وتعظيم إنتاجية المحافظة من التمور ومساهمتها في أسواق التصدير العالمية.

حوادث

مجهول يشعل النيران في مقابر الخارجة بالوادي الجديد



سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بعد تداول فيديو لنشوب النيران بعدد من القبور.

أشعل أحد الأشخاص، النيران بمخلفات الجريد والنباتات القديمة المتواجدة بجوار المقابر، ما أدى إلى امتداد النيران للمخلفات التي تقع فوق القبور مباشرة واحتراق أكثر من 4 قبور قبل أن يتم إخماد النيران.

ويلجأ أهالي الوادي الجديد كل يوم خميس، إلى وضع جريد النخيل على قبور أقاربهم وذويهم وبعد فترة يتم جمع هذا الجريد وحرقه في مكان آمن بعيدا عن المقابر، إلا أن هناك عدد من المواطنين والقائمين على نظافة المقابر يقومون بحرقه داخل حرم المقابر.



1829 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بالوادي الجديد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن اليوم الأحد 22 يونيو، تستقبل 10 لجان طلاب المحافظة بشهادة إتمام الثانوية العامة لآداء الامتحان فى مادة اللغة العربية.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 1829 طالبًا وطالبة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان فى جميع الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن الإسبوع المنقضي، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، صباح الأحد الموافق 15 يونيو، فى 10 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة، لضمان توفير بيئة آمنة تعزز من انضباط سير العملية الامتحانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 1829 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 1274 طالبًا بالشعبة العلمية (علوم)، و90 طالبًا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و465 طالبًا في الشعبة الأدبية، حيث يؤدون اليوم اختباري مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تنطلق الامتحانات في المواد الأساسية بداية من يوم الأحد القادم.

أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل. الراحة..