راغب: الإسرائيليون نزلوا المجاري المهجورة خوفا من الضربات الإيرانية

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الضربات الإيرانية على الكيان الإسرائيلي تسبب في فزع لـ الإسرائليين.

وأضاف «راغب» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «MBC مصر» أن الإسرائليين نزلوا الملاجئ و"المجاري المهجورة" في ظل درجات الحرارة المرتفعة خوفا من الضربات، والبعض أصيب بأزمات قلبية من الخوف.

وأوضح رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن الشعب الإيراني يمارس حياته بشكل طبيعي عكس ما حدث مع الشعب الإسرائيلي الذي توقفت حياته بسبب ما حدث.

إيران أكتشفت ثغرات في القبة الحديدية

وأشار إلى أن الجانب الإيراني أكتشف ثغرات في القبة الحديدية لا تغطي بعض المناطق داخل إسرائيل، وعمل على ذلك بإطلاق الطواريخ، موضحا أن ما قامت به إيران خطوة غير مسبوقة وكبدت إسرائيل خسائر ضخمة جدا.