راغب: إيران نفذت أقوى ضربة لـ إسرائـ.يل في تاريخها ومناطق تحتاج 5 سنوات لإعادة الإعمار

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن الخسائر الإسرائلية كبيرة جدا نتيجة الضربات الإيرانية، وبعض المناطق تحتاج إلى 5 سنوات لإعادة الإعمار.

وأضاف «راغب» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «MBC مصر» إن أثار الدمار في إسرائيل كانت ضخمة، وما حدث خلال الأيام الماضية لم يحدث لإسرائيل من قبل.

إيران نجحت إنها تنقل حرب حقيقية إلى الداخل الإسرائيلي

وأوضح رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن إيران نجحت إنها تنقل حرب حقيقية إلى الداخل الإسرائيلي، والمواطنين الإسرائليين أصبحوا يعشون في الملاجئ ليلا ونهارا خوفا من الصواريخ الإيرانية.