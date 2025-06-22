غدا.. غلق باب التصويت على ترشيحات جوائز إيمي 2025

تنتهي غدًا الأحد، عملية التصويت للجولة الأولى من ترشيحات جوائز إيمي في دورتها 77، التي انطلقت في 12 يونيو الجاري.



ويُنتظر أن تُغلق منصة التصويت رسميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ أي السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتُعد هذه المرحلة حاسمة في تحديد الأعمال والنجوم الذين سيتنافسون على أهم الجوائز في عالم التلفزيون الأمريكي، حيث يتم فرز أصوات أعضاء الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون عبر نظام تصويت إلكتروني دقيق.

ومن المقرر إعلان القائمة الرسمية للمرشحين لجوائز الإيمي يوم 15 يوليو المقبل، على أن تُمنح فترة لتقديم التعديلات حتى نهاية الشهر، بينما تُفتح الجولة النهائية من التصويت يوم 18 أغسطس، وتُغلق في 27 أغسطس.

أما حفل توزيع الجوائز فسينقسم إلى جزأين، الأول مخصص للفئات التقنية والإبداعية في يومي 6 و7 سبتمبر، بينما يُقام الحفل الرئيسي مساء 14 سبتمبر 2025، في بث مباشر يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الدراما والتلفزيون.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الجوائز هذا يشهد تنافسًا محتدمًا بين عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسلات درامية وكوميدية أثارت تفاعلًا واسعًا خلال العام.