قرار من النيابة بشأن سائق تحر.ش بسيدة في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق بالتحرش بسيدة في مدينة نصر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات بالقاهرة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة قيادته بمفردها ولدى استغاثتها تعدى عليها بالضرب والاستيلاء على هاتفها المحمول.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه سائق “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



