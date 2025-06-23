قررت جهات التحقيق، حبس سيدتين لقيامهما بالتشهير بأخرى والادعاء باستغلال نفوذها فى ضبط نجل إحداهما بالقاهرة 4 أيام.

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بالتشهير بأخرى والادعاء باستغلال نفوذها فى ضبط نجل إحداهما بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بتضررها من سيدتين لقيامهما بالتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى والادعاء باستغلال نفوذها فى ضبط نجل إحداهما.



بالفحص تبين سابقة ضبط نجل إحدى السيدتين بتهمة سرقة مسكن الشاكية خلال عام 2024، وتم ضبط المشكو فى حقهن وبمواجهتهن أقرتا بنشر تلك الادعاءات "على خلاف الحقيقة" للإنتقام من الشاكية ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن بلاغها وتبرئة المتهم المذكور .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



