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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

MGK يشيد بابنته كاسي على السجادة البرتقالية: أنا مشجعها الأول

MGK وابنته
MGK وابنته

شارك المغني الأمريكي ماشين غان كيلي (MGK)، البالغ من العمر 35 عامًا، لحظات مؤثرة مع ابنته الكبرى كاسي (15 عامًا) خلال ظهورهما النادر على السجادة البرتقالية في حفل توزيع جوائز “نيكلوديون كيدز تشويس” 2025 في سانتا مونيكا، يوم السبت 21 يونيو.


 

كاسي تألقت بفستان بنفسجي ناعم، في حين اختار MGK إطلالة سوداء بالكامل مع شعره الأشقر الفوضوي، وقدمت ابنته أداءه الغنائي لأغنيته الجديدة “Cliché” أمام الجمهور، وهو ما وصفه لاحقًا بأنه لحظة فخر وأبوة خالصة.


 

وفي تصريحات خاصة لمجلة PEOPLE، قالت كاسي إن والدها لا يبخل بالنصائح، لكن الأهم من ذلك أنه يشجعها دائمًا على أن تكون على طبيعتها. وأضافت مبتسمة: “هو أكثر من يقدم لي الحماس والدعم… إنه مشجع بالفعل”، ليؤكد MGK ذلك بقوله: “أنا فعلاً مشجعها. cheerleader حقيقي!”.


 

الظهور اللافت للثنائي جاء بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادة طفلة MGK الصغرى “ساغا بليد” من الممثلة ميغان فوكس، حيث تحدث الفنان عن الحياة الجديدة مع مولودة صغيرة، قائلاً إنه كتب لها تهويدة على آلة اليوكيلي: “ميغان انضمت رسميًا لنادي قلة النوم”، مضيفًا أنه يشارك في إسعاد الطفلة بالموسيقى والضحك و”الطاقة الجميلة”.

أما كاسي، فتحدثت عن كونها أختًا كبرى للمرة الأولى، ووصفت التجربة بأنها “مختلفة، لكنها لطيفة للغاية”، مضيفة: “أحبها جدًا… كل شيء يبدو جديدًا وجميلاً”.

الجدير بالذكر أن MGK، واسمه الحقيقي كولسون بيكر، شارك ابنته كاسي من قبل في عدة مناسبات، منها جوائز Kids’ Choice في عامي 2017 و2019، كما رافقته على السجادة الحمراء لجوائز الموسيقى الأمريكية في 2021.


 

الأعمال القادمة 

من جهة أخرى، MGK يستعد لإطلاق ألبومه الجديد Lost Americana في 8 أغسطس المقبل، ويأمل أن يصل من خلاله إلى الجمهور برسائل أمل في وقت يصفه بأنه “مظلم”، مشددًا على إيمانه بأهمية الألبومات الموسيقية كرحلة متكاملة.


 

وقال في ختام تصريحاته: “أنا مجرد وسيط لمشروع سعيد وسط هذا الظلام… الموسيقى الجيدة تدوم، والناس ما زالوا يحبون الألبومات الجيدة التي تنتشر من شخص إلى آخر”.


 

MGK كاسي نيكلوديون PEOPLE

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