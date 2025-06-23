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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

600 تيشيرت من إنتاج طالبات اقتصاد منزلي لبرنامج التربية الوطنية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

في إطار دعم جامعة حلوان لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطالبات، قامت الوحدة الإنتاجية بكلية الاقتصاد المنزلي بتسليم دفعة من تيشيرتات التربية الوطنية لطالبات الجامعة، وذلك بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية التي تُشرف على تنفيذ برنامج التربية الوطنية.


وقد تم تسليم 600 تيشيرت كمرحلة أولى من إجمالي 2000 تيشيرت مستهدفة ضمن الخطة الموضوعة، في خطوة تهدف إلى توحيد المظهر العام للطالبات المشاركات في البرنامج، وتعزيز روح الهوية، والانضباط، والانتماء الوطني.


وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا لتفعيل دور الوحدات الإنتاجية داخل كليات الجامعة، وتحويلها إلى أدوات دعم فعلي للأنشطة الجامعية التوعوية. وأوضح أن ما تم إنجازه يعكس توجه الجامعة نحو ربط التعليم بالإنتاج، وخدمة البيئة الجامعية والمجتمع، مشيدًا بدور كلية الاقتصاد المنزلي في تقديم هذا الدعم التطبيقي المتميز، والذي يواكب التوجه الوطني لبناء وعي طلابي حقيقي.


وأشارت الدكتورة إيناس بدير، عميدة كلية الاقتصاد المنزلي، إلى أن تنفيذ هذا المشروع من خلال الوحدة الإنتاجية للكلية يعكس إمكانيات طلاب الكلية وخبرات أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة أن التصميم والتنفيذ جرى وفق أعلى مستويات الجودة والالتزام.


وأوضح الدكتور خالد عابد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المبادرة تمثل تطبيقًا عمليًا لأهداف الكلية في دعم مشروعات ذات بُعد وطني، وتعزيز الحس الإنتاجي لدى الطلاب من خلال إسهامات واقعية تخدم الجامعة. كما أكد أن الوحدة الإنتاجية أصبحت نموذجًا لتوظيف الموارد الداخلية في تقديم منتجات متميزة تخدم أهداف الجامعة وتستجيب لاحتياجاتها.


وأشار العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية، إلى أن برنامج التربية الوطنية يهدف إلى تعزيز مفاهيم الولاء، والانتماء، والوعي الوطني من خلال محاضرات تخصصية تُقدَّم للطالبات. وأوضح أن تسليم تيشيرتات التربية الوطنية يمثل إضافة قوية لهذا البرنامج، بما يعكس ترسيخ الثقافة الوطنية لدى الطالبات على المستويين المعنوي والتنظيمي.


 

جامعة حلوان الانتماء الوطني كلية الاقتصاد المنزلي

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