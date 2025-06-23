حسين فهمي يشارك بندوة الفن التشكيلي في عيون السينما

شارك الفنان حسين فهمي في ندوة بعنوان «الفن التشكيلي في عيون السينما»، التي أُقيمت ضمن ختام أولى فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة الخامسة والأربعين للمعرض العام، في متحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية.

وشهدت الندوة حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، إلى جانب عدد من المثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي والسينما.

ونشر حسين فهمي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلاً: "ندوة اليوم في متحف الفن الحديث بدار الأوبرا مع معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو عن السينما والفن التشكيلي".