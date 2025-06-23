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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إزالة مخالفات بناء وغلق محال بمدينتي بدر والشروق

خلال الحملة
خلال الحملة
آية الجارحي

 قال المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم شن حملة لغلق المحال المخالفة، بالتنسيق مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة عمارة 68 بالمجاورة الأولى – الحي الأول، لغلق محال مخالفة بالدور الأرضي، وذلك ضمن خطة الجهاز لحماية المظهر الحضاري وضبط النظام العام، و ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ضرورة التصدي الحاسم لمختلف المخالفات العمرانية.


وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم على الفور إيقاف الأعمال المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونفّذ جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، عددًا من الحملات لرصد وإزالة المخالفات البنائية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لعدة مخالفات في مناطق متفرقة داخل المدينة، شملت: قطعة 2 - المجاورة الأولى - المنطقة الرابعة (عمارات) تمثلت في دور مخالف لشروط الترخيص، وقطعة 4 - المجاورة الأولى - المنطقة الرابعة (عمارات) إزالة دور مخالف، وقطعة 38 - المجاورة الرابعة - المنطقة الثالثة (عمارات) تمثلت في إزالة حوائط مخالفة في غرف السطح، وقطعة 28 - المجاورة الثانية - المنطقة السادسة (عمارات)، تمثلت في وقف الأعمال بعد الشدة الخشبية لمخالفة شروط البناء، قطعة 107 - المجاورة السادسة - الحي الثالث شرق.

كما شملت الحملات قطعة 21 - المجاورة الأولى - الحي الرابع غرب، وأسفرت عن إزالة 10 أعمدة مخالفة بغرف السطح، وقطعة 18 - المجاورة الحادية عشرة - الحي الثالث شرق لاستكمال غرف سطح مخالفة، وتمت إزالتها، وقطعة 40 - المجاورة الثانية - المنطقة الثالثة (عمارات) لإزالة زيادة مخالفة في غرف السطح.
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المخالفين، مع تنفيذ إزالة فورية للمخالفات، ووقف الأعمال البنائية المخالفة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية دون تهاون.

وأكد مسئولو الجهازين، أنه لا تهاون مع أي محاولة لمخالفة الاشتراطات البنائية أو التعدي على الشكل الحضاري للمدينة، بجانب ضرورة الالتزام بضوابط البناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية.

مدينة بدر المحال المخالفة شرطة التعمير وزير الإسكان

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