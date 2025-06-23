خل التفاح.. صيدلية كاملة لدعم صحتك من المطبخ

خل التفاح من المكونات المهمة بالمنزل وقد أكدت التقارير الصحفية أهم فوائد خل التفاح المدعومة علميًا عند استخدامه بشكل معتدل:

1. يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بعد الوجبات.

يُنصح به لمرضى ما قبل السكري أو النوع الثاني (بعد استشارة الطبيب).

2. يعزز من فقدان الوزن

يعطي شعورًا بالشبع وتقليل الشهية.

يُفضل تناوله مع الماء قبل الأكل (ملعقة صغيرة إلى كبيرة في كوب ماء).

3. يحسن من صحة الجهاز الهضمي

يساهم في تحسين الهضم وزيادة حمض المعدة.

يساعد في تقليل الانتفاخات والغازات.

4. يقتل البكتيريا الضارة

له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

يُستخدم أحيانًا كغسول فموي أو لعلاج التهابات الجلد.

5. يعزز صحة البشرة والشعر

يُستخدم موضعيًا لعلاج حب الشباب وتنظيم درجة حموضة البشرة.

يمكن استخدامه كغسول للشعر لتقوية الفروة ولمعان الشعر (بعد تخفيفه جيدًا).

6. يدعم صحة القلب

يُساهم في خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم (بحسب بعض الدراسات).

تنبيه هام:

يجب تخفيفه دائمًا قبل الاستخدام (ماء أو عصير).

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى:

تآكل مينا الأسنان

التهابات الحلق أو المعدة

انخفاض البوتاسيوم

المصدر the health site