رئيس حزب التجمع: عودة القيم الأخلاقية سبيلنا الوحيد لمواجهة التنمر والتحرش

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الظواهر الاجتماعية عندما تكون في بدايتها ويتم التنبيه لها يكون أفضل من التعايش معها، واعتقد أن التنمر والتحرش ظواهر غير منتشرة بقدر ظهورها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس التي تناقش عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

ورأى رئيس حزب التجمع: أن السياق الحقيقي لهذه التصرفات هو عودة القيم الأخلاقية التي يتلقاها الطفل من المنزل والإعلام قبل الذهاب للمدرسة، والموضوع ليس مرتبط بتهميش المدرسة لمواجهة هذه الظواهر فقط، إنما الثقافة السائدة في المجتمع الآن حيث الفردية التي تحتكر قيمة العمل والملكية العامة، وترفض مشاركة الآخرين، باعتباره متميزًا عنهم إنسانيًا ونفسيًا وعلميًا.. فكل هذه القيم تحتاج للمراجعة، وبالتالي المنزل والمسجد والكنيسة عليهم دور كبير جدًا لمواجهة هذا الأمور المخالفة لقيم وأخلاق المجتمع.

وطالب رئيس حزب التجمع بتشكيل هيئة من خبراء التربية والثقافة في مصر لوضع مجموعة من القيم تُطبع على الكتاب المدرسي والكراسات والمواصلات العامة، كما كان في السابق، حيث كانت غلاف الكراسة الخارجي يحتوي على معلومات وقيم أخلاقية وإنسانية يتسابق التلاميذ في حفظها وفهمها مع معلم الفصل.