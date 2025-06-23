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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود مسلم: إذا صلح المعلم صلح الوطن وقضايا التنمر أكبر من كونها سلوكيات تحدث بالمدرسة

محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ
محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: إنه إذا صلح المعلم صلحت المدرسة وصلح الوطن بأكمله، وقضايا التنمر والتحرش أكبر من كونها سلوكيات تحدث داخل المدرسة.

وأضاف  مسلم: المفروض وزارة التربية والتعليم تقدم لنا بيانات شاملة عن أماكن جرائم التنمر والتحرش في مصر، وبالتالي يقوم أساتذة علم النفس والاجتماعي ببحث هذه السلوكيات في أماكنها لسهولة مواجهة المشاكل في هذه الأماكن التي تنتشر بها الحوادث والسلوكيات. 


و اكد : المعلم هو أساس العملية التعليمة ونتمنى تطوير كبير في المناهج وإعادة الاعتبار للمدرسة.  


وحول دول الإعلام، قال مسلم: إن الوعي والتنمية يحتاج مواجهة من كافة جهات الدولة، من الإعلام والثقافة والتعليم والمدرسة.. ثم تدخل رئيس المجلس قائلًا: إن الإعلام عليه دور كبير لمواجهة هذه الأمور. 


و قال  النائب محمود مسلم : إن الإعلام دوره نشر الأخبار ونشر الحقيقية، لكنه في أمور الإقناع وتغيير السلوكيات دوره متراجع، والمتحكم في هذا الأمر هو الاتصال المباشر، في المنزل أو المدرسة أو العمل. 


و قال  مسلم : نفسي مرة أسمع الحكومة بتعمل اجتماع لكافة أجهزتها حول مناقشة قضية الوعي، معرفش ممكن يجتمعوا امتى لحل هذا الأمر، وأهمها هي المدارس، لو المدرس قام بدوره التعليمي والتربوي نستطيع حل هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

التنمر التحرش محمود مسلم العنف مجلس الشيوخ

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