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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: إسقاط مقاتلة إسرائيلية.. وطهران تطلق خيبر باليستي متعدد الرؤوس

بقايا مسيرة الاحتلل الإسرائيلي التي أسقطت
بقايا مسيرة الاحتلل الإسرائيلي التي أسقطت
محمد على

قالت وسائل إعلام إيرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة للعدو الصهيوني فوق محافظة أذربيجان الشرقية.

فيما قالت وكالة "تسنيم" إن الدفاعات الجوية في محافظة مركزي دمرت طائرة مسيَرة إسرائيلية من طراز "هرمز".

خلال ذلك أعلن حرس الثورة  عن إطلاق صاروخ باليستي متعدد الرؤوس من طراز خيبر لأول مرة.

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيانها رقم 17 إطلاق صاروخ باليستي متعدد الرؤوس من طراز خيبر لأول مرة ضمن الموجة الحادية والعشرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري  في بيانها رقم 17 إطلاق صاروخ باليستي متعدد الرؤوس من طراز خيبر لأول مرة ضمن الموجة الحادية والعشرين. نص البيان رقم 17 الصادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي فيما يلي:"

بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

انطلقت الموجة الحادية والعشرون من عملية "الوعد الصادق 3" ردًا على جرائم الكيان الصهيوني المستمرة، بإطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وعمليات مشتركة للطائرات المسيرة الذكية..في هذه العملية، ولأول مرة، استُخدم صاروخ "خيبر" الباليستي متعدد الرؤوس، مستخدمًا تكتيكات جديدة ومفاجئة لضرب أهداف أكثر دقة وتدميرًا وفعالية، وتم ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة من الشمال إلى الجنوب ووسط الكيان الصهيوني...ويُشار إلى أن العملية الموجهة نحو التأثير ستستمر باستخدام تكتيكات خاصة جديدة، كما أن العمليات القتالية للطائرات المسيرة لن تتوقف للحظة خلال النهار، وسيضطر مغتصبو الأراضي المحتلة إلى مواجهة صفارات الإنذار والهروب والاحتماء باستمرار...وسيستمر هذا الدفاع الوطني الشامل حتى القضاء التام على الكيان الصهيوني..وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم".

أهم الأخبار الاحتلال مقاتلة طائرة إسرائيلية مسيرة إسقاط مسيرة

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