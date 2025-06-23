8 آلاف إسرائيلي بلا كهرباء بعد الضربة الإيرانية.. وهجوم جديد استهدف منشأة فوردو النووية

أفادت مصادر عبرية بانقطاعات في التيار الكهربائي بعد إصابة منشأة رئيسية لشركة الكهرباء في النقب بصاروخ إيراني.

وقال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين: الاستهداف الإيراني لمنشأة تابعة لشركة الكهرباء تسبب في انقطاعها عن 8000 مشترك، وسنعمل على إعادتها للجميع خلال نحو 3 ساعات.



على جانب مقابل وفي وقت متقارب، وفق وكالة مهر فقد تعرض أحد خطوط التغذية الكهربائية في إيفين شمالي طهران لأضرار بسبب الهجوم الصهيوني ولا انقطاع واسعا للتيار الكهربائي بالمنطقة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: طيران الكيان الصهيوني استهدف بصاروخ مبنى تابعاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون مسؤول عن البث الفنى للقنوات التلفزيونية من 1 إلى 5 وقناتي التعليم والقرآن ويستضيف 9 محطات إذاعية.



وذكرت انه رغم الهجوم استعادت الطواقم البنية التحتية للبث بسرعة، ولم يحدث خلل واسع في عملية إيصال المعلومات.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها قصف إسرائيلي لمدخل سجن "إيفين" في طهران قبل قليل.



وفي تطور كبير قالت إدارة الأزمات بمدينة قم بحدوث هجوم إسرائيلي جديد استهدف منشأة فوردو النووية علاوة على قيام طيران الكيان الصهيوني استهدف جامعة الشهيد بهشتي في طهران.

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بسقوط 4 صواريخ إيرانية 3 منها في الجنوب وواحد في الشمال فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ.