قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: لا يوجد تلوث إشعاعي في أعقاب قصف المنشآت النووية
النيابة تتحفظ على فيديوهات مثيرة للراقصة ليندا في اتهامها بنشر الفسق والفجور
هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان ..الأزهر للفتوى يوضح
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية ..شاهد
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
جيش الاحتلال: قصفنا طرق الوصول إلى موقع فوردو ونواصل تعميق ضرباتنا داخل إيران
رسميا.. أورلاندو يعين مدرب عربي لخلافة ريبيرو في تدريب الفريق
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة
أصبح كوم تراب.. استخراج مصابين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار |شاهد
عوض تاج الدين: اليابان شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية
جيش الاحتلال: قصفنا المقر العام التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبنى إداري حديث بديوان محافظة الغربية.. نقلة نوعية نحو أداء حكومي أكثر كفاءة وتطورًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة،في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير البنية المؤسسية ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على ضرورة الإسراع في وتيرة التنفيذ مع الالتزام الكامل بالجودة والمعايير الفنية، مؤكدًا أن المشروع يُعد خطوة مدروسة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحديث مقار العمل الإداري وتحسين بيئة العمل للعاملين، بما يُسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس.

دعم الأسر والعائلات 

وأوضح المحافظ أن المبنى الجديد يُقام على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى دعم خطط التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين إدارات الديوان المختلفة، بما يُحقق كفاءة أكبر في منظومة العمل الإداري.

وقال اللواء أشرف الجندي إن الدولة المصرية تبني حاليًا جهازًا إداريًا عصريًا يُجسد كفاءة الأداء ويُعلي من رضا المواطن، مشددًا على أن محافظة الغربية تسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه من خلال مشروعات تطوير واقعية ومدروسة تخدم المواطن بشكل مباشر.

جولة ميدانية 

وفي ختام جولته، وجّه محافظ الغربية رسالة للمواطنين أكد فيها:
“نعمل من أجلكم.. ونُؤمن أن كل مشروع تطوير هو حق للمواطن وواجب على المسؤول. وسنمضي قدمًا حتى نصل إلى صورة حضارية متكاملة لمحافظة الغربية، بمقار إدارية تليق بكرامة المواطن المصري وتعكس كفاءة مؤسسات الدولة.”

محافظ الغربية جهود محافظ ميني إداري ديوان المحافظة طنطا تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

ترشيحاتنا

آيس كوفي

زي الكافيهات.. طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل

الصداع

الصداع التوتري .. اعرف أعراضه المميزة وعلاجه

الاكتئاب

مع امتحانات الثانوية العامة .. هذه الأطعمة تعالج الاكتئاب

بالصور

بحضور مصطفى بكري.. مجمع النيل للإعلام بالشرقية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها

فورد
فورد
فورد

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

فيديو

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد