استدعاء مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن للتحقيق في قضية مالية

استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، مراد العضايلة، باعتباره مرشد جماعة الإخوان المسلمين للتحقيق في قضية تتعلق بأموال الجماعة المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لصحيفة الرأي.

ووفقا للصحيفة الأردنية يأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات موسعة أجرتها الأجهزة المختصة، كشفت عن وجود شبكة مالية مرتبطة بالجماعة وتمتد إلى خارج البلاد.

ووفقًا للمصدر، تم الحصول على أدلة واعترافات تشير إلى إدارة هذه الشبكة بطرق غير مشروعة.

كما أفادت الصحيفة بضبط الجهات الأمنية وثائق ومضبوطات داخل مقار كانت تستخدمها الجماعة قبل حلها، تؤكد استخدام الأموال في أنشطة مخالفة للقانون.

وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قد أعلن في أبريل الماضي عن محاولات قامت بها الجماعة المنحلة لإتلاف وتهريب كميات كبيرة من الوثائق بهدف إخفاء معلومات تتعلق بأنشطتها وارتباطاتها.