العامة للنقل البري تكرم اسم البطل خالد شوقي سائق شاحنة العاشر

أقامت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، حفل تأبين رسمي بمقر النقابة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتكريم الشهيد البطل خالد شوقي، سائق الشاحنة، الذي ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح الآخرين خلال حادث مؤلم وقع أثناء تأدية عمله.

وشهد الحفل حضور أفراد أسرة الشهيد بالكامل، وسط أجواء من التأثر والتقدير، حيث تم تسليم الأسرة شيكا ماليا بقيمة 100 ألف جنيه، دعما من النقابة العامة، تقديرا لما قدمه الشهيد من بطولة وشجاعة وإنسانية.

وأكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة، خلال كلمته، أن الشهيد خالد شوقي نموذج مشرف للسائق المصري الذي يجسد بأفعاله معنى التضحية الحقيقية، مشيرا إلى أن الوقوف بجانب أسرته واجب إنساني ونقابي قبل أن يكون مسؤولية تنظيمية، وأن النقابة ستظل داعمة لأبنائها في كل وقت، لا سيما في أوقات المحن.

ودعا "الدوكار" جميع العاملين في قطاع النقل البري من السائقين، إلى الاشتراك في صندوق الحوادث والكوارث التابع للنقابة، لما يوفره من حماية اجتماعية ودعم حقيقي في الأزمات، مؤكدا أن التكافل هو أحد أهم مبادئ العمل النقابي.