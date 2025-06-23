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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الصحفيين ينفي ما ترديد بشأن إلغاء زيادة بدل التدريب

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تواصلت مع جميع الأطراف بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لافتًا إلى لقاءٍ جمعه مع وزير المالية بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال له: "إحنا مش هنضحك على الصحفيين، سيتم صرف زيادة البدل".

ونفى في تصريحات صحفية، ما يتم ترديده بشأن إلغاء زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، ولا حقيقة لإلغاء الزيادة أو البدل.

وبشأن ما يدعيه البعض حول إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، عقابًا لهم على اختياره نقيبًا للصحفيين، قال: "لن أقبل أن أكون أداة عقاب للصحفيين، ولا يجب أن تكون النقابة أداة عقاب من الأساس".

وشدد "البلشي" على أنه كان حريصًا على إعلان كافة الخطوات التي اتخذها المجلس بشأن الزيادة، وعلى أن يخرج الإعلام الرسمي من الحكومة، حتى تكون الزيادة بعيدة عن أي استغلال من أي شكل.

خالد البلشي زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الصحفيين

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