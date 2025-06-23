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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من مكتبة إينوك برات الأمريكية لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

استقبلت  الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا من مكتبة إينوك برات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ترأس الوفد الأمريكي السيد تشاد هيلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمكتبة، وجاءت هذه الزيارة لبحث سبل التعاون وتطوير المكتبة المركزية بجامعة عين شمس.

حضر اللقاء من جانب جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، بينما ضم الوفد الزائر من الجانب الأمريكي كلاً من السيدة سريديفي فيراماتشاني، المدير المالي، والسيدة ليز سندرمان-زينغر، رئيسة مركز موارد مكتبة الولاية، والسيدة ناتالي ديمورو، أمينة المحفوظات.

تركزت المباحثات خلال اللقاء على آفاق التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومكتبة إينوك برات، خاصة فيما يتعلق بتطوير المكتبة المركزية بالجامعة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية ويواكب أحدث التطورات العالمية في مجال إدارة المكتبات الرقمية والتقليدية. وقد أبدى الجانبان حرصًا كبيرًا على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يثري المشهد الثقافي والأكاديمي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من التجارب الرائدة للمؤسسات الأكاديمية والثقافية العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لطلابها وباحثيها.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة الولايات المتحدة الأمريكية

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