تامر أمين: قاعدة العديد فى قطر تعتبر نقطة مركزية لأمريكا

قال الإعلامى تامر أمين أن إيران وجهت ضربة لقاعدة العديد فى دولة قطر وتعتبر هذه القاعدة العسكرية المركزية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط .

وأكد أمين خلال تقديمه لبرنامج اخر النهار على قناة النهار أن إيران أطلقت 6 صواريخ وقامت الدفاعات الجوية القطرية بالتصدى لهم.

وتابع أمين قائلا : أنا عارف أن الناس كانت خايفة من هذه التطورات بالمنطقة وان هذه بداية حرب عالمية ثالثة ولكن خلينا ننتظر لمعرفة نتائج هذه الضربات بشكل رسمى.

وتساءل أمين: هل إيران بتضرب القواعد الأمريكية بهدف الرد فقط على ضربات أمريكا أمام العالم ولا هناك تطورات أخرى ستحدث في الساعات المقبلة .

من جانبه أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إيران أطلقت 10 صواريخ على الأقل باتجاه القواعد الأمريكية في قطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت وكالة رويترز، إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر باللجوء إلى المخابئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر موقعها : في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.