إيران: عدد الصواريخ الموجهة لـ"العديد" يتساوى مع القصف الأمريكي للمنشآت النووية

أعلنت إيران اليوم الاثنين أن عدد الصواريخ التي أطلقتها على قطر كان مساويًا لعدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في المواقع النووية.

وأصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بياناً بشأن الردّ الصاروخي على العدوان الأمريكي، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيانها، ردًا على العدوان السافر والوقح الذي ارتكبته أمريكا ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، قامت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل ساعات، بقصف قاعدة القوات الجوية الأمريكية في العديد بقطر.

وأضاف البيان أن عدد الصواريخ المستخدمة في هذه العملية الناجحة مساويًا لعدد القنابل التي استخدمتها أمريكا في هجومها على المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح أن القاعدة التي استُهدفت في هذا الهجوم من قِبل قوات إيران، تقع على مسافة بعيدة عن المناطق المدنية والمرافق السكنية القطرية.

وأوضح أن هذا الإجراء لا ينطوي على أي تهديد أو خطر تجاه دولة قطر الشقيقة والصديقة، أو شعبها النبيل.

وأكدت التزامها بالحفاظ على العلاقات الودية والتاريخية مع دولة قطر.