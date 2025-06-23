البحرين تغلق مجالها الجوي خلال تصاعد وتيرة الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي

أعلنت دولة البحرين اليوم الإثنين إغلاق مجالها الجوى خلال تصاعد وتيرة الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.

وذلك عقب الضربة الإيرانية الموجهة ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر خلال الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي الذي استهدف منشآت إيران النووية في نطنز وأصفهان وفوردو.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب الهجوم الأمريكي على إيران بإن طهران لها حق الرد في استهداف القواعد الأمريكية وكان الرد الإيراني محدود على العدوان الأمريكي باستهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر ولم تقع أي إصابات أو وفيات.