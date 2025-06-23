في دبي.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل أول لقاء جمعها بزوجها إدريس عبد العزيز



أكدت الفنانة سلمى أبو ضيف، بعد مسلسل اعلى نسبة مشاهدة تم في عام 2023، وكان هذا العام شهد تغيرات عملية وشخصية، واتعرفت على ادريس عبد العزيز زوجي قبل ادائي مسلسل اعلى نسبة مشاهدة.

وقالت الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية دي أم سي، أن المرة الأولى التي قابلت فيها إدريس عبد العزيز زوجي، كانت في دبي، مؤكدة أنه قبل ذلك كنا نتواصل فقط عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابعت الفنانة سلمى أبو ضيف، أنه بعد أسبوعين من رجوعي من دبي جاء ادريس عبد العزيز إلى مصر وقابل والدتي من اجل خطبتي.