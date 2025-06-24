تنشيط السياحة تشارك في معرض Tourism expo japan

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ،المشاركة في المعرض السياحي Tourism expo japan ، المزمع إنعقاده بمدينة أيتشي اليابانية خلال الفترة من 25-28 سبتمبر القادم.

أوضحت هيئة تنشيط السياحة في منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن Tourism expo japan ،عقد 10 مرات منذ عام 2014 ،ويجذب ممثلين من قطاع السياحة ومجموعة واسعة من قطاعات الأعمال ،وهو موجه للقطاع المهنى والجماهيري ويستمر المعرض لمدة 4 أيام بواقع يومين للقاءات المهنية ويومين للجمهور الياباني .

أشارت هيئة التنشيط ، إلى أن المعرض فرصة جيدة للتسويق السياحي لمصر ،بلغ عدد الشركات التى حضرت المعرض فى عام 2024 1.384 شركة ومؤسسة من 80 دولة ومنطقة وعدد 47 محافظة من اليابان ،وعقد خلاله عدد6.239 لقاء مهنى ،تجاوز إجمالى عدد الزوار 182.900 مقسمين الى 71.800 زائر مهنى للمعرض فى حين بلغ عدد الزائرين من الجماهير 111.116زائر.

