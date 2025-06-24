ثروت الخرباوي: "الكوكب يحترق" والأمور في المنطقة باتت تتجه نحو المجهول

حذر ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، من خطورة التصعيد الإيراني الأخير، مشيرا إلى أن شواهد الواقع تشير إلى أن "الكوكب يحترق" وأن الأمور في المنطقة باتت تتجه نحو المجهول، في ظل تهديدات طهران المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الإستراتيجية في العالم.



وأوضح "الخرباوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الاثنين، أن مضيق هرمز لا يُعد فقط شرياناً أساسياً لنقل النفط من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، بل تمر عبره أيضًا سلع إستراتيجية تمس حياة الشعوب واقتصادات الدول الكبرى، ما يجعل أي تهديد لإغلاقه خطوة انتحارية تهدد النظام العالمي برمته.



وأضاف أن سيناريو إغلاق المضيق سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط عالميًا، ويدفع المنطقة إلى حافة انفجار لا تُحمد عقباه، مشبهًا التصعيد الإيراني بمنطق "شمشون" الذي هدم المعبد على نفسه وعلى أعدائه، مؤكدًا أن إيران قد تلجأ إلى هذا السيناريو بعد تلقيها ضربات أمريكية فجر أمس.



وأشار الخرباوي، إلى أن الرد الإيراني المتمثل في ضربات مضادة ربما يهدف إلى حفظ ماء الوجه، لكنه في الواقع يضع المنطقة على صفيح ساخن.